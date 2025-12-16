Dalla Russia filtra ottimismo | Accordo vicino Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina

Dalla Russia emergono segnali di ottimismo riguardo a un possibile accordo con Usa ed Europa per risolvere il conflitto in Ucraina. Tuttavia, Mosca mantiene ferme le proprie posizioni sui territori occupati e sulla presenza delle truppe NATO, evidenziando la complessità delle trattative e le sfide ancora da affrontare.

© Tpi.it - Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina Anche la Russia si mostra fiduciosa sulla possibilità di raggiungere un’intesa con Usa ed Europa per porre fine alla guerra scatenata ormai quasi quattro anni fa da Mosca in Ucraina. Come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Mosca fa sfoggio di ottimismo, dopo la due giorni di negoziati andati in scena a Berlino, sebbene si mostri inflessibile proprio sui punti più delicati della trattativa. Le condizioni di Mosca Le parti, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov in un’intervista concessa all’emittente Abc News, sono “sul punto” di raggiungere una soluzione diplomatica ma le condizioni del Cremlino restano chiare. Tpi.it [ASCOLTA] Manovra. Russia - Ucraina. Caos PD. Castellitto E Il Vietnam La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina - Anche la Russia si mostra fiduciosa sulla possibilità di raggiungere un’intesa con Usa ed Europa per porre fine alla guerra scatenata ormai quasi quattro anni fa da Mosca in Ucraina. tpi.it

Tajani,accordo Russia-Ucraina non semplice ma sono ottimista - "Ieri mattina ero un po' più pessimista, oggi sono più ottimista" su un possibile accordo tra Russia e Ucraina "perché c'è stato un accordo tra gli europei, gli Stati Uniti e l'Ucraina per garantire ... ansa.it

Ucraina, Witkoff atteso a Berlino per colloqui con Zelensky e leader europei. Raid Russia, migliaia senza elettricità. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/ucraina-witkoff-atteso-a-berlino-per-colloqui-con-zelensky-e-leader-europei-raid-russia-migliaia-senza-ele - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.