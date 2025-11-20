Ucraina il piano di Trump | Donbass alla Russia in cambio garanzie di sicurezza per Kiev e Ue

(Adnkronos) – "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra!". Donald Trump si è rivolto così a Vladimir Putin durante una delle telefonate tra i due leader, secondo quanto raccontato dallo stesso presidente americano ai partecipanti all'Us-Saudi investment forum a Washington. Intanto Axios svela i dettagli del piano Usa per mettere fine al conflitto tra Russia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La frase choc di #Trump a #Putin. Le indiscrezioni sul piano di pace americano in 28 punti: cosa dovrà cedere l'Ucraina alla #Russia Vai su Facebook

Qualsiasi piano di pace non esiste finché non è condiviso con l’Ucraina e l’UE. #Trump e #Putin insieme non produrranno nulla di accettabile per la semplice ragione che uno è un dittatore e l’altro vorrebbe esserlo. Entrambi vogliono l’implosione dell’UE. L’U Vai su X

Ucraina, il piano di Trump: Donbass alla Russia, in cambio garanzie di sicurezza per Kiev e Ue - Ancora, secondo il piano, gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero la Crimea e il Donbass come territorio legalmente russo, ma all'Ucraina non sarebbe richiesto di farlo. Come scrive adnkronos.com

"L'Ucraina deve cedere tutto il Donbass a Putin", emergono i primi dettagli del piano di Trump - Il piano di pace di Trump per la fine della guerra in Ucraina garantirebbe alla Russia alcune zone dell'est del Paese che attualmente non controlla - Secondo affaritaliani.it

Ucraina: piano Usa-Russia, 'Kiev ceda Donbass e riduca esercito' - Kiev cede a Mosca parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla e ridimensiona il suo esercito, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina ... Secondo ansa.it