Gag e sorprese va in scena ’Romanzo breve’

In un condominio di Mestre degli anni Sessanta, Felice e Dalila rappresentano due volti della stessa solitudine. La loro storia, fatta di incontri e contrasti, riflette le dinamiche di un’epoca e di un contesto quotidiano. Un racconto sobrio e realistico che esplora le relazioni umane attraverso personaggi semplici e situazioni comuni, senza enfasi ma con attenzione ai dettagli.

Anni Sessanta in un anonimo condominio di Mestre. Felice e Dalila sono due facce della stessa solitudine, due classici opposti destinati a incontrarsi, scontrarsi e ritrovarsi. Accade nello spettacolo 'Romanzo breve' in scena giovedì 29 al teatro della Casa del popolo di Bottegone per il concorso teatrale 'Fabrizio Rafanelli'. Testo di Romina Ranzato, Cristian Corò e Cristina Maffia, compagnia Ophelia and the Corò Nuts, regia di Romina Ranzato. Inizio alle 21.15, l'ingresso è libero ma i posti sono limitati, per conferma della disponibilità chiamare il numero 393.4254742.

