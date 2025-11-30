Firenze in scena ‘Vizita’ dal romanzo ‘La Visita Meravigliosa’ di Wells
Firenze, 30 novembre 2025 – Martedì 2 dicembre alle ore 21 andrà in scena Vizita, spettacolo basato sul romanzo " La Visita Meravigliosa" di H.G. Wells, che affronta i temi dell'accoglienza e del rapporto con lo straniero attraverso la storia di un angelo caduto. Lo spettacolo è un adattamento e regia di Davide Iodice, con testo di Fabio Pisano, ed è interpretato da attori albanesi in lingua albanese con sopratitoli in italiano. Fu d'improvviso, non si sa per quale motivo, ma lui, ma l'angelo si ritrovò a sorvolare i cieli della terra. Lo sa bene, lo ricorda bene il matto del paese, perché fu il primo a vederlo e l'ultimo a dimenticarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
