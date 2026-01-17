Federer classe eterna | ruba la scena e vince l' esibizione tra numeri 1 E che gag

Durante l'apertura degli Australian Open, Federer ha dimostrato ancora una volta la sua classe, partecipando a un'esibizione che ha coinvolto celebrità del tennis. In coppia con Agassi e successivamente con Barty, ha sfidato Hewitt e Rafter, confermando il suo talento e la sua eleganza in campo. Un evento che ha unito sport e intrattenimento, sottolineando la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale.

Nella serata di apertura degli Australian Open, lo svizzero ha giocato in coppia prima con Agassi poi con Barty, battendo i gli australiani Hewitt e Rafter. Durante il match anche l'abbraccio a Djokovic La lunghissima settimana di eventi pre Australian Open, con una marea di esibizioni più o meno divertenti, si è conclusa alla Rod Laver Arena con la prima cerimonia d'apertura nella storia dello slam di Melbourne e ancora una volta è stato Roger Federer a rubare la scena, in una suggestiva e tutto sommato indovinata esibizione di doppio tra ex numeri uno del mondo. Il fuoriclasse svizzero è stato inizialmente al fianco di Andre Agassi, dopo con l'eroina di casa, Ashleigh Barty, superando la coppia tutta aussie formata da Lleyton Hewitt e Pat Rafter con il punteggio di 2-4 4-2 4-2.

