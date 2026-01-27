Furto nella scuola superiore di Sangano | i ladri hanno portato via 30 dispositivi danno di migliaia di euro

L’istituto scolastico di Sangano è stato vittima di un furto che ha portato via 30 dispositivi, causando un danno economico significativo. L’episodio si è verificato nella scuola superiore di via San Giorgio, creando preoccupazione tra studenti e staff. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture scolastiche e sulla necessità di interventi preventivi più efficaci.

Brutto risveglio quello di oggi, martedì 27 gennaio 2026, per gli allievi e il personale del liceo Scafidi di via San Giorgio a Sangano. Una banda di ladri è riuscita a entrare nel corso della notte dopo avere forzato una porta e ha rubato praticamente tutti i dispositivi multimediali (una decina di computer portatili e una ventina di tablet) presenti nell'edificio. Il danno ammonta a svariate migliaia di euro. Quando gli addetti hanno aperto la scuola accorgendosi dell'accaduto e dando l'allarme ormai dei malviventi non c'era alcuna traccia. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Moncalieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Sangano Liceo

Un furto di vasta portata ha colpito la scuola primaria Don Sapino a Collegno, portando via 27 computer portatili di ultima generazione e causando un danno stimato di 10.

Nella zona di San Macario a Lucca, un furto di gioielli per migliaia di euro ha scosso la tranquillità della comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sangano Liceo

Argomenti discussi: Scuola: furto al liceo Michelangiolo, rubati decine di computer; Furti di Minicar nei pressi delle scuole di Avellino: blitz della Polizia di Stato; Sicurezza urbana a Nocera Inferiore, l’allarme di Azione; ITALIA: È TEMPO DI SOLIDITÀ.

Furto nella scuola superiore di Sangano: i ladri hanno portato via 30 dispositivi, danno di migliaia di euroBrutto risveglio quello di oggi, martedì 27 gennaio 2026, per gli allievi e il personale del liceo Scafidi di via San Giorgio a Sangano. Una banda di ladri è riuscita a entrare nel corso della notte d ... torinotoday.it

Furti nelle scuole, ritrovato bottino di 450 computer e tabletScoperto dai carabinieri refurtiva informatica trafugata da scuole delle province di Firenze e di Pistoia, ossia 250 computer e 200 tablet, per un valore totale di 500.000 euro. (ANSA) ... ansa.it

Cronaca. Scuola Pascucci nel mirino: secondo furto in pochi giorni a Santarcangelo, scoppia la polemica sulla sicurezza - facebook.com facebook

Un altro furto al liceo Michelangiolo, è il secondo in pochi giorni x.com