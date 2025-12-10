Ladri fanno razzìa di gioielli a Lucca Furto da migliaia di euro in un’abitazione
Nella zona di San Macario a Lucca, un furto di gioielli per migliaia di euro ha scosso la tranquillità della comunità. I ladri sono entrati in un'abitazione di via delle Gavine, portando via preziosi e causando grande preoccupazione tra i residenti. L'episodio si aggiunge a una serie di analoghi episodi che stanno interessando la zona.
Lucca, 10 dicembre 2025 – Furto di gioielli per migliaia di euro in una abitazione di via delle Gavine nella zona di San Macario. E’ accaduto nella giornata festiva di lunedì scorso. I proprietari erano usciti nel pomeriggio e i soli ignoti ne hanno approfittato. Una volta compiuta l’effrazione alla porta di ingresso principale, sono entrati all’interno della villetta, mettendola completamente a soqquadro. La casa non è dotata di sistema di allarme e quindi i ladri hanno potuto agire praticamente senza alcun problema. Suppellettili gettate a terra, mobili spostati, soprattutto nelle camere da letto dove si sono concentrati i malviventi, cercando in ogni angolo o quasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
