Maxi-furto di computer nella scuola di Savonera di Collegno danno da 10mila euro

Un furto di vasta portata ha colpito la scuola primaria Don Sapino a Collegno, portando via 27 computer portatili di ultima generazione e causando un danno stimato di 10.000 euro. L’episodio, avvenuto tra venerdì sera 12 e lunedì 15 dicembre, ha lasciato sgomenta la comunità scolastica e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle istituzioni educative locali.

Nel fine settimana compreso tra la sera di venerdì 12 e la notte di lunedì 15 dicembre uno o più ladri hanno rubato 27 computer portatili di ultima generazione, custoditi in un apposito contenitore che faceva anche da caricatore, all'interno della scuola primaria Don Sapino di via Villa Cristina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

