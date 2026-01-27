Furto con spaccata nel locale Mastrociccio in centro a Bari | cassa sradicata
Un furto con spaccata si è verificato nel locale Mastrociccio, in corso Vittorio Emanuele a Bari, tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio. L’evento ha coinvolto la sottrazione di denaro dalla cassa mediante rottura della vetrina. La dinamica è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.
Un furto con spaccata è stato messo a segno tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio nel locale Mastrociccio, in corso Vittorio Emanuele a Bari. Ignoti sono entrati infrangendo l'ingresso a vetro e sradicando la pesante cassa all'interno della rosticceria-panzerotteria nel MurattianoIl bottino si.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Mastrociccio Centro
Furto con spaccata in centro, sparisce il registratore di cassa
Nel centro città, un episodio di furto ha visto un individuo utilizzare una pietra per infrangere l’ingresso di un bar, entrando successivamente e sottraendo il registratore di cassa.
Firenze: furto con spaccata in bar-panetteria del centro. Portata via la cassa con 150 euro
A Firenze, si è verificato un furto con spaccata presso una bar-panetteria nel centro storico.
Ultime notizie su Mastrociccio Centro
Argomenti discussi: ? La città nel mirino dei ladri: otto furti con spaccata in due mesi; La banda del buco in via Mariano Stabile, furto da oltre 600 mila euro alla gioielleria Bracco; L'allerta arancione non scoraggia i ladri: furto con spaccata in negozio d'abbigliamento; Bari, ennesimo furto con spaccata nel cuore della città: nel mirino un barber shop di via Argiro.
Arenzano, furto con spaccata: due marocchini arrestati dai carabinieriLa scorsa notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Arenzano, insieme ai colleghi di Ge-Pra?, hanno arrestato due cittadini marocchini, di 45 e 47 anni, già conosciuti alle Forze dell’ordine e ... ligurianotizie.it
Arenzano: spaccata in un negozio. Arrestati due marocchiniI carabinieri di Arenzano e Prà hanno arrestato due cittadini marocchini di 45 e 47 anni, già noti, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale con spaccata. Alcuni passanti in v ... telenord.it
L'ennesima spaccata e l'ennesimo furto in pieno centro e nel cuore di Bari. Questa volta è capitato al noto locale MastroCiccio situato in corso Vittorio Emanuele. Chi è entrato in azione lo ha fatto addirittura a volto scoperto. Ci siamo recati sul posto per raccont - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.