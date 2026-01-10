Firenze | furto con spaccata in bar-panetteria del centro Portata via la cassa con 150 euro

A Firenze, si è verificato un furto con spaccata presso una bar-panetteria nel centro storico. I malviventi hanno rotto una vetrina e portato via la cassa, contenente circa 150 euro. L’episodio si inserisce in un quadro di episodi simili che interessano il cuore della città, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza per le attività commerciali.

Ancora un furto con spaccata nel centro di Firenze ai danni di attività commerciali

Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto, rintracciato e arrestato a Capodanno a Firenze

