Fuorigioco dall’Ombra La Rivoluzione a Colori del Kodokan

In un contesto di rinascita civica, l’associazione sportiva di Napoli trasforma i campi da gioco in spazi di autonomia e inclusione. La storia di questa squadra evidenzia come lo sport possa essere un veicolo di diritto, rinascita e coesione sociale, contribuendo alla crescita personale e comunitaria. Un esempio di come il calcio possa andare oltre il gioco, diventando un motore di cambiamento positivo.

A Napoli, i Campi da Gioco di un’ Associazione sportiva diventano la Corsa all’Autonomia. storie di squadra, diritto e rinascita civica. Non c’è suono più onesto di un respiro affannato dopo uno sforzo. È il suono della vita, della resistenza, di una sfida appena vinta. Ma per anni, per troppe persone con disabilità, quel respiro è rimasto soffocato, confinato tra le quattro mura dell’isolamento. Oggi, in un campo da gioco dimenticato di Piazza Carlo III al centro di Napoli, quel respiro è diventato un inno grazie a Giuseppe Marmo. È l’inno di Davide e dei suoi compagni dell’Associazione Sportiva Kodokan, che qui non vengono per “riabilitazione”, ma per diritto di cittadinanza. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Fuorigioco dall’Ombra “La Rivoluzione a Colori del Kodokan” Approfondimenti su Kodokan Italia Infantino lancia la rivoluzione del fuorigioco: "Solo con figura intera. Calcio più offensivo e meno interruzioni" Durante il World Sport Summit a Dubai, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato una proposta di modifica alla regola del fuorigioco, suggerendo di considerare solo la figura intera per ridurre le interruzioni e rendere il gioco più offensivo. Open Var: «la spalla di Mazzocchi in fuorigioco è marginale, solo il fuorigioco automatico poteva rilevarlo» Nella puntata di Open Var, Federica Zille e Mauro Tonalini hanno analizzato il match Napoli-Parma, concentrandosi sulla decisione di annullare il gol di McTominay. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Kodokan Italia Fuorigioco, la riforma Wenger rovinerebbe il calcio: la luce darebbe ancora più potere al VarIn Inghilterra contrari alla luce nel fuorigioco, ci sarebbero più interruzioni e gol più facili. Lo dice il decano degli assistenti ... ilnapolista.it Open Var: «la spalla di Mazzocchi in fuorigioco è marginale, solo il fuorigioco automatico poteva rilevarlo»Open Var su Napoli-Parma: analisi dell’offside di Mazzocchi, tra occhio umano, Saot e polemiche sul gol annullato. ilnapolista.it Raccontare la storia in modo diverso. Questa mattina le classi prime della scuola secondaria di primo grado, hanno assistito allo spettacolo "Fuorigioco" di Bam Bam Teatro, tratto dall' omonimo libro di Fabrizio Silei. Attraverso la vicenda vera del calciato - facebook.com facebook Sì, dall'immagine VAR è un fuorigioco millimetrico di Mazzocchi. Il suo piede è leggermente oltre la linea, annullando il gol di McTominay. Che partita! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.