Fuorigioco dall’Ombra La Rivoluzione a Colori del Kodokan

In un contesto di rinascita civica, l’associazione sportiva di Napoli trasforma i campi da gioco in spazi di autonomia e inclusione. La storia di questa squadra evidenzia come lo sport possa essere un veicolo di diritto, rinascita e coesione sociale, contribuendo alla crescita personale e comunitaria. Un esempio di come il calcio possa andare oltre il gioco, diventando un motore di cambiamento positivo.

A Napoli, i Campi da Gioco di un’ Associazione sportiva diventano la Corsa all’Autonomia. storie di squadra, diritto e rinascita civica. Non c’è suono più onesto di un respiro affannato dopo uno sforzo. È il suono della vita, della resistenza, di una sfida appena vinta. Ma per anni, per troppe persone con disabilità, quel respiro è rimasto soffocato, confinato tra le quattro mura dell’isolamento. Oggi, in un campo da gioco dimenticato di Piazza Carlo III al centro di Napoli, quel respiro è diventato un inno grazie a Giuseppe Marmo. È l’inno di Davide e dei suoi compagni dell’Associazione Sportiva Kodokan, che qui non vengono per “riabilitazione”, ma per diritto di cittadinanza. 🔗 Leggi su Parlami.eu

