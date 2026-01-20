Open Var | la spalla di Mazzocchi in fuorigioco è marginale solo il fuorigioco automatico poteva rilevarlo

Nella puntata di Open Var, Federica Zille e Mauro Tonalini hanno analizzato il match Napoli-Parma, concentrandosi sulla decisione di annullare il gol di McTominay. La Commissione arbitrale ha ritenuto corretta questa scelta, evidenziando che il fuorigioco di Mazzocchi era marginale e che solo il sistema di fuorigioco automatico avrebbe potuto rilevarlo con certezza. Un approfondimento sulla tecnologia e le sue implicazioni nelle decisioni arbitrali.

È andata in onda la puntata di Open Var, con Federica Zille in studio con Mauro Tonalini. Tra gli episodi analizzati c’è stato Napoli-Parma: per la Commissione arbitrale era corretto annullare il gol di McTominay per fuorigioco marginale di Mazzocchi, rilevato dal Saot. Open Var su Napoli-Parma. Quindi entriamo nel tema clou di questa settimana perché durante i recuperi, in particolare Napoli-Parma, il tema principale di dibattito che ha fatto molto molto discutere è stato l’annullamento di un gol di McTominay per una posizione di fuorigioco di Mazzocchi, autore del cross. È lui che mette la palla in mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Marco (l’uomo di Rocchi): «Mazzocchi? Quell’immagine tratta dalla telecamera sbagliata, una parte della spalla era in fuorigioco»Andrea De Marco, responsabile della Can e rappresentante dell'Aia, ha commentato a Radio Crc l’incidente riguardante Mazzocchi, precisando che l’immagine mostrata proveniva dalla telecamera sbagliata e che una parte della spalla era in fuorigioco.

