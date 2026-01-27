La fuga di gas in via Masaccio, avvenuta lunedì sera, ha causato la temporanea chiusura della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. L'intervento ha permesso di contenere il rischio e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

, all'altezza dell'incrocio tra via Botticelli e via Fra' Bartolomeo. È successo intorno alle 20 di ieri sera, lunedì 26 gennaio, come ha potuto verificare chi transitava in zona: via Masaccio è stata temporaneamente chiusa, con intervento sul posto di vigili del fuoco e polizia municipale. Il traffico è stato deviato in via Pico della Mirandola fino al termine delle operazioni. I pompieri hanno individuato la causa della fuga di gas e messo in sicurezza l'area, poi la strada è stata riaperta. L'intervento è durato oltre tre ore, dalle 17 circa fino a dopo le 20.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Masaccio

Oggi, 26 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Masaccio a Firenze.

A Firenze, si è verificata una fuga di gas in via Masaccio, tra via Botticelli e via Fra' Bartolomeo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

2025-10-22 FIRENZE - FUGA DI GAS IN VIA MASACCIO, TRAFFICO IN TILT

Ultime notizie su Masaccio

Argomenti discussi: Fuga di gas in via Dalmazia, prosegue il ripristino: disagi fino al 28 gennaio; Fuga di gas in via Masaccio, strada chiusa; Fuga di gas, chiusa via Spalato; FUGA DI GAS AD APRILIA: EVACUATO SUPERMERCATO.

Firenze, fuga di gas in via Masaccio: strada chiusaFuga di gas in via Masaccio a Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo dalle 16:55 in Via Masaccio, tra via Botticelli e Via Fra Bartolomeo, per una fuga di gas sulla ... 055firenze.it

Fuga di gas dai pozzetti, intervento in corso e chiusura di via Spalato a MacerataMACERATA Fuga di gas da alcuni pozzetti della fibra ottica in via Spalato a Macerata. Chiusa la strada e altre vie limitrofe. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili ... corriereadriatico.it

Fuga di gas a Firenze Vigili del Fuoco al lavoro in via Masaccio dalle 16:55 per una perdita sulla sede stradale. Strada chiusa tra via Botticelli e via Fra Bartolomeo, traffico deviato. Intervento ancora in corso #Firenze #VigiliDelFuoco #FugaDiGas #Cronaca - facebook.com facebook

Firenze, fuga di gas in via Masaccio: strada chiusa x.com