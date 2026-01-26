Firenze | fuga di gas in via Masaccio traffico in tilt all’ora di punta

A Firenze, si è verificata una fuga di gas in via Masaccio, tra via Botticelli e via Fra' Bartolomeo. L’intervento dei vigili del fuoco ha causato disagi al traffico durante l’ora di punta. La situazione è sotto controllo e le operazioni sono in corso per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normale circolazione.

FIRENZE – Intervento dei vigili del fuoco a Firenze per una fuga di gas in strada, in via Masaccio, fra via Botticelli e via Fra' Bartolomeo. E' accaduto intorno alle 17 di oggi, 26 gennaio 2026, ora di punta per il traffico cittadino. La viabilità è stata temporaneamente interrotta dalla polizia locale per consentire adeguate verifiche sull'emergenza. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo un paio di ore, poco prima delle 20. La fuga di gas, una volta individuata la causa, non ha dato conseguenze. Sul posto però è stata dislocata una squadra di pompieri per garantire la sicurezza in caso di ripresa della fuoriuscita.

