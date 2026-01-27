In Francia si avvia verso l’approvazione di una legge che limita l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Il provvedimento, ora in fase di valutazione al Senato, mira a tutelare i giovani utenti. La discussione sulla normativa rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell’utilizzo di piattaforme digitali da parte dei minori.

Primo ok in Francia al disegno di legge che vieta l’accesso ai social ai minori di 15 anni. La parola definitiva spetta ora al Senato. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni.

La Francia ha annunciato restrizioni più severi sull’uso dei social media per i minori di 15 anni, segnando un intervento deciso sulla regolamentazione digitale tra i giovani.

Francia, verso stop ai social per gli under 15

Argomenti discussi: Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi; In Francia verso il divieto d'accesso ai social media ai minori di 15 anni; La Francia verso il via libera all’edulcorazione dei vini fermi a denominazione; Al WEF l’affondo di Macron contro Donald Trump: Diciamo no ai bulli.

Francia, stop ai social sotto i 15 anni: la linea dura di Parigi contro l’iperconnessioneIl Parlamento accelera su una legge che vieta l’accesso alle piattaforme ai minori e impone la verifica dell’età: tra tutela della salute mentale, consenso popolare e timori per privacy e applicazione ... msn.com

La Francia si prepara a essere il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anniLa camera bassa francese ha approvato una legge per vietare i social ai minori di 15 anni. Il testo, sostenuto da Macron, attende il voto del Senato. Se approvato, la Francia sarebbe il primo paese eu ... hwupgrade.it

