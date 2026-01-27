La Francia ha approvato un disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di tutelare la salute dei giovani. La misura, approvata dalla Camera francese, rappresenta un esempio di iniziativa normativa in Europa per limitare l’esposizione dei minori ai rischi digitali. Macron ha sottolineato l’importanza di proteggere i bambini, confermando l’impegno del paese in questa direzione.

Parigi, 27 gennaio 2026 – Vietato l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. È il disegno di legge approvato questa notte dalla camera bassa del parlamento francese per tutelare la salute dei minori. Sostenuto dal governo e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato. Se verrà definitivamente adottato, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social. A dicembre era stata l’ Australia a mettere il veto ai minori di 16 anni. La misura francese è una priorità per iMacron, che ha definito il voto come un " passo importante, le menti dei nostri figli non sono in vendita ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Social vietati agli under 15, la Camera francese approva il ddl. Macron: “I nostri figli non sono in vendita”. Parigi apripista in Europa

Approfondimenti su Parigi 27 gennaio 2026

L'Assemblea nazionale francese sta valutando un disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni e l’utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori.

Ultime notizie su Parigi 27 gennaio 2026

