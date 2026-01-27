Francavilla Angitola celebrata in musica dal Gruppo La Prima Pagina in vista del Secondo Premio Internazionale Città del Drago

In occasione del Secondo Premio Internazionale “Città del Drago”, il Gruppo La Prima Pagina ha composto un brano originale per celebrare Francavilla Angitola, valorizzando la storia e l’identità del borgo calabrese attraverso musica e cultura.

Francavilla Angitola diventa poesia, musica e identità collettiva. In vista del Secondo Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, che si terrà la prossima estate, il Gruppo editoriale La Prima Pagina ha voluto rendere omaggio al borgo calabrese con la creazione di un brano originale, pensato come tributo simbolico alla storia, alla cultura e al valore identitario della comunità. Il testo, fortemente evocativo, richiama le pietre antiche, i vicoli, i castelli, il sole della Calabria e soprattutto la figura del Drago, emblema di protezione, forza e memoria. Un racconto in versi che intreccia passato e futuro, celebrando Francavilla Angitola come luogo vivo, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di aprirsi alla creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Francavilla Angitola si appresta a organizzare la seconda edizione del Premio Internazionale “Città del Drago”, prevista per l’estate 2026.

