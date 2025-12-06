Francavilla Angitola si prepara a celebrare il Natale 2025 con un programma ricco di eventi che unisce tradizione, cultura e enogastronomia. Questa mattina il tema è stato al centro della trasmissione Notizie Oggi su Canale Italia, condotta da Massimo Martire, con ospiti d’eccezione: il sindaco Giuseppe Pizzonia, lo storico Franco Torchia e Ilaria Servello, presidente della Proloco Francavilla Angitola. Tra le principali attrazioni figurano il presepe vivente, che animerà le strade del centro storico, e l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da un suggestivo spettacolo di luci. Non mancheranno momenti dedicati all’enogastronomia locale, con degustazioni dei prodotti tipici del territorio, che offriranno ai visitatori un assaggio autentico della cultura calabrese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Natale 2025 a Francavilla Angitola: presepe vivente, luci e sapori locali