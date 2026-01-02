Francavilla Angitola | si lavora per la seconda edizione del Premio Internazionale Città del Drago

Francavilla Angitola si appresta a organizzare la seconda edizione del Premio Internazionale “Città del Drago”, prevista per l’estate 2026. L’evento mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e riconoscere eccellenze nel settore artistico, culturale e sociale. La manifestazione rappresenta un’occasione per promuovere il territorio e il suo legame con il simbolo del drago, consolidando la tradizione e l’identità della comunità.

Francavilla Angitola si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sul mito del drago e sulle eccellenze del territorio con la seconda edizione del Premio Internazionale "Città del Drago", in programma per l'estate 2026. L'evento, promosso dal Centro di Cultura e Tradizioni Popolari guidato dallo storico locale Franco Torchia e con il patrocinio del Comune, punta a consolidare il riconoscimento internazionale della manifestazione. Dopo il successo della prima edizione, il premio quest'anno avrà un respiro ancora più globale, con sezioni estere in tutti i continenti, valorizzando il legame tra cibo e cultura.

