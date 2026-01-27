**Maltempo | Schlein ' danni da 2 mld 100 mln governo non bastano si usino risorse Ponte' **
In seguito ai danni causati dal ciclone Harry, stimati intorno ai 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato 100 milioni di euro. La richiesta è di utilizzare risorse aggiuntive, come quelle del ponte, per supportare efficacemente le zone colpite. La protezione di territori e comunità rimane prioritaria, e l’attenzione si concentra sulla gestione delle risorse disponibili per affrontare questa emergenza.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutti i territori colpiti in questi ultimi giorni dal ciclone Harry: i siciliani, i calabresi, i sardi. Ci sono 2 miliardi di danni. E' insufficiente la cifra di 100 milioni che è stata stanziata ieri, chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori". Lo dice Elly Schlein oggi a Niscemi. "Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposta ai territori che sono stati colpiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
**Maltempo: Schlein, 'intervenga governo, Salvini sposti risorse Ponte Messina'**
In seguito alle recenti calamità atmosferiche che hanno colpito il Sud Italia, il Partito Democratico chiede un intervento deciso del governo.
Manovra, Schlein: da governo risorse ponte a coprire pasticci
Nel contesto della manovra, Schlein critica le risorse assegnate dal governo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, definendolo dannoso e sbagliato.
