Ponte sullo Stretto Salvini sfida l’Italia dei no e Schlein attacca | Così si buttano 13 miliardi

Matteo Salvini rivendica il sostegno dell’Europa al Ponte sullo Stretto e attacca l’Italia dei no, mentre il progetto resta in una fase di forte incertezza dopo lo stop della Corte dei Conti alla delibera Cipess e le continue interlocuzioni tecniche al Mit per capire come procedere.?Nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte sullo Stretto, Salvini sfida “l’Italia dei no” e Schlein attacca: “Così si buttano 13 miliardi”

