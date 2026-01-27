Frana dal 28 gennaio autostrada gratis tra Arenzano e Pra'

Dal 28 gennaio, la A10 tra Arenzano e Pra' sarà gratuita per tutti gli utenti, dalle 00:00 di mercoledì. Questa misura temporanea si rende necessaria a seguito di una frana che ha interessato l’area, causando disagi alla viabilità. La decisione intende agevolare il traffico e garantire sicurezza e fluidità lungo il tratto interessato.

A partire dalle 00:00 di mercoledì 28 gennaio verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Pra' e Arenzano. L’agevolazione riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano le due stazioni come punto di ingresso e di destinazione, o viceversa.La misura.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su A10 Autostrada Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccata Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo. Genova: grossa frana dopo galleria del Pizzo tra Arenzano e il capoluogo Una grossa frana si è verificata questa sera sull'Aurelia, tra Arenzano e l'ingresso di Genova, in prossimità della galleria del Pizzo sul lato genovese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su A10 Autostrada Argomenti discussi: Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Maltempo e viabilità, due smottamenti sulla Sr 302 Brisighellese Ravennate – Gallerie fotografiche e video; Chiusa per frana la strada per il santuario di Montallegro a Rapallo; Frana, chiusa la strada per Montallegro a Rapallo. Nuova frana sulla strada per Montallegro, chiusura fino al 28 gennaioAlmeno tre giorni necessari per i lavori di ripristino. Divieto nel tratto terminale verso il Santuario, in corrispondenza del civico 202 ... rainews.it Frana, chiusa la strada per Montallegro a RapalloRapallo – Una nuova frana chiude la strada per Montallegro, sulle alture di Rapallo. Il santuario non è raggiungibile con i mezzi e in questo periodo dell’anno è ferma anche la funivia. ilsecoloxix.it Le immagini dal drone girate intorno alle 9.00 di martedì 27 gennaio. Il fronte della frana che sta sconvolgendo Niscemi continua ad avanzare. Nuove piogge potrebbero colpire la località entro venerdì: https://to.meteoeradar.it/1beba1 - facebook.com facebook Riaperta in anticipo e a due sensi di marcia la SR302 Faentina, dopo la chiusura dello scorso 6 gennaio per frana. I lavori a cura della @CittaMetro_FI youtu.be/eWQQMZ2RfHo #lavori #strade #cantieri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.