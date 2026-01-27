Frana dal 28 gennaio autostrada gratis tra Arenzano e Pra'

Da genovatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 gennaio, la A10 tra Arenzano e Pra' sarà gratuita per tutti gli utenti, dalle 00:00 di mercoledì. Questa misura temporanea si rende necessaria a seguito di una frana che ha interessato l’area, causando disagi alla viabilità. La decisione intende agevolare il traffico e garantire sicurezza e fluidità lungo il tratto interessato.

A partire dalle 00:00 di mercoledì 28 gennaio verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Pra' e Arenzano. L’agevolazione riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano le due stazioni come punto di ingresso e di destinazione, o viceversa.La misura.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su A10 Autostrada

Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccata

Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

Genova: grossa frana dopo galleria del Pizzo tra Arenzano e il capoluogo

Una grossa frana si è verificata questa sera sull'Aurelia, tra Arenzano e l'ingresso di Genova, in prossimità della galleria del Pizzo sul lato genovese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su A10 Autostrada

Argomenti discussi: Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Maltempo e viabilità, due smottamenti sulla Sr 302 Brisighellese Ravennate – Gallerie fotografiche e video; Chiusa per frana la strada per il santuario di Montallegro a Rapallo; Frana, chiusa la strada per Montallegro a Rapallo.

Nuova frana sulla strada per Montallegro, chiusura fino al 28 gennaioAlmeno tre giorni necessari per i lavori di ripristino. Divieto nel tratto terminale verso il Santuario, in corrispondenza del civico 202 ... rainews.it

frana dal 28 gennaioFrana, chiusa la strada per Montallegro a RapalloRapallo – Una nuova frana chiude la strada per Montallegro, sulle alture di Rapallo. Il santuario non è raggiungibile con i mezzi e in questo periodo dell’anno è ferma anche la funivia. ilsecoloxix.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.