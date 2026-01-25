Genova | grossa frana dopo galleria del Pizzo tra Arenzano e il capoluogo

Una grossa frana si è verificata questa sera sull'Aurelia, tra Arenzano e l'ingresso di Genova, in prossimità della galleria del Pizzo sul lato genovese. L'incidente ha causato disagi alla viabilità, rendendo necessario l'intervento delle autorità per la gestione della situazione e la messa in sicurezza della zona.

Grossa frana questa sera sull'Aurelia tra il comune di Arenzano e l'inizio del comune di Genova all'altezza della galleria del Pizzo, sul lato genovese. Un grosso distacco di materiale roccioso con terra e massi sono precipitati sulla carreggiata dal versante sovrastante coprendo entrambe le corsie di marcia; sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Genova. In corso verifiche sulla presenza di eventuali mezzi coinvolti. L'area in passato è già stata coinvolta da un precedente distacco franoso dal lato del comune di Arenzano poi messo in sicurezza. Il versante franato è di circa 150 metri.

