Frana invade una strada e blocca una famiglia | interviene il Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco

Una frana ha invaso una strada nell'entroterra bidentino, bloccando l'accesso a una famiglia. Mercoledì pomeriggio, il Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuto a Collina, nel territorio di Civitella, per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza l'area.

