Frana sulla strada verso Montevergine | prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco
Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo la frana nell’avellinese, in via Montevergine nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo: 4 i tornanti interessati dallo smottamento, squadre impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Effettuata una ricognizione aerea con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
