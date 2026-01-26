Enorme frana minaccia Niscemi case a rischio | evacuati abitanti

Una vasta frana si è verificata domenica 25 gennaio nei pressi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La massa di terra si è staccata vicino al centro abitato, mettendo in pericolo alcune abitazioni. Le autorità hanno evacuato gli abitanti nelle zone più a rischio, monitorando attentamente la situazione. La protezione civile è intervenuta per valutare i danni e prevenire eventuali ulteriori pericoli.

Una frana di dimensioni enormi si è staccata nella giornata di domenica 25 gennaio a ridosso del centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanisetta. Il movimento franoso, di un'estensione di alcuni chilometri, sta avanzando in queste ore e minaccia il quartiere Sante Croci. Alcune case sono in bilico sul precipizio, tanto che è stato necessario evacuare un migliaio di abitanti della zona. Una frana di dimensioni enormi si è staccata nella giornata di domenica 25 gennaio a ridosso del centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanisetta. Il movimento franoso, di un'estensione di alcuni chilometri, sta avanzando in queste ore e minaccia il quartiere Sante Croci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enorme frana minaccia Niscemi, case a rischio: evacuati abitanti Frana a Niscemi, evacuati in 500 dopo il rischio isolamento: “La situazione è drammatica”Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio. Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati.Liguria, Massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Niscemi minacciata da una frana, mille sfollati. In Liguria Aurelia bloccata per massi in carreggiata; La frana a Niscemi nel racconto di un ennese: Temevo di non tornare a casa. L'enorme frana a Niscemi vista dall'alto, mille evacuati: «Situazione drammatica»«Qui a Niscemi viviamo un momento drammatico» . Le parole di Massimiliano Conti, sindaco del paese in provincia di Caltanissetta colpito da una enorme frana , restituiscono il senso di ciò che sta acc ... video.corriere.it Niscemi sprofonda, 1000 sfollati per un’enorme frana: le immagini del comune siciliano spaccato in dueEmergenza a Niscemi dopo due frane in dieci giorni: evacuate 500 persone, scuole chiuse e strade provinciali interrotte. greenme.it L'enorme frana vista dall'alto: «Situazione drammatica» x.com Massima attenzione Segnalata frana enorme sulla Via Aurelia in località Pizzo ad Arenzano (GE). Di seguito mostra una quantità ingente di massi finiti sulla sede stradale. Per ora non si hanno notizie di veicoli coinvolti. @limet facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.