Enorme frana minaccia Niscemi case a rischio | evacuati abitanti

26 gen 2026

Una vasta frana si è verificata domenica 25 gennaio nei pressi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La massa di terra si è staccata vicino al centro abitato, mettendo in pericolo alcune abitazioni. Le autorità hanno evacuato gli abitanti nelle zone più a rischio, monitorando attentamente la situazione. La protezione civile è intervenuta per valutare i danni e prevenire eventuali ulteriori pericoli.

Una frana di dimensioni enormi si è staccata nella giornata di domenica 25 gennaio a ridosso del centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanisetta. Il movimento franoso, di un'estensione di alcuni chilometri, sta avanzando in queste ore e minaccia il quartiere Sante Croci. Alcune case sono in bilico sul precipizio, tanto che è stato necessario evacuare un migliaio di abitanti della zona.

Frana a Niscemi, evacuati in 500 dopo il rischio isolamento: “La situazione è drammatica”Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio.

Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati.Liguria, Massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni.

