Forza Aversa rompe gli indugi | Restiamo collocati nel centrodestra

In un contesto politico locale caratterizzato da incertezze e cambi di orientamento, Forza Aversa conferma il proprio posizionamento nel centrodestra. La scelta mira a mantenere coerenza e stabilità, nonostante le continue evoluzioni del panorama politico. Questa dichiarazione rappresenta un passo importante per definire chiaramente la propria identità e rafforzare il ruolo all’interno del quadro politico di Aversa.

In una fase di profonda confusione e frammentazione del quadro politico locale, caratterizzata da continui riposizionamenti, ambiguità e improvvise conversioni di campo, Forza Aversa compie un doveroso sforzo di chiarezza, partendo dalla propria identità, storia e collocazione politica.

