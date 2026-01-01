LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | Van der Poel rompe gli indugi nel secondo giro

Segui in tempo reale la gara di Ciclocross dei Trofee Baal 2026. La corsa si sta delineando con Van der Poel che si distingue nel secondo giro, segnando un momento importante della competizione. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15:17 Esplosa la corsa. Van der Poel transita al traguardo completando il secondo degli 8 giri previsti. A 6 secondi un coraggioso Vestrynge, ad 11 Aerts. Bene Fontana, attualmente undicesimo. 15:16 Oltre 10 secondi guadagnati in poche centinaia di metri dall’olandese, inseguito dai belgi Aerts e Verstrynge. 15:15 Eccoci qui. Si è stufato Van der Poel, che parte e scappa via già nella seconda tornata. 15:13 In difficoltà Nys. Il campione belga non sembra brillantissimo e paga una ventina di secondi dal sestetto di testa. 15:11 Parte l’attacco in discesa del britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it

