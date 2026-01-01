LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | Van der Poel rompe gli indugi nel secondo giro

Segui in tempo reale la gara di Ciclocross dei Trofee Baal 2026. La corsa si sta delineando con Van der Poel che si distingue nel secondo giro, segnando un momento importante della competizione. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:17 Esplosa la corsa. Van der Poel transita al traguardo completando il secondo degli 8 giri previsti. A 6 secondi un coraggioso Vestrynge, ad 11 Aerts. Bene Fontana, attualmente undicesimo. 15:16 Oltre 10 secondi guadagnati in poche centinaia di metri dall’olandese, inseguito dai belgi Aerts e Verstrynge. 15:15 Eccoci qui. Si è stufato Van der Poel, che parte e scappa via già nella seconda tornata. 15:13 In difficoltà Nys. Il campione belga non sembra brillantissimo e paga una ventina di secondi dal sestetto di testa. 15:11 Parte l’attacco in discesa del britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel rompe gli indugi nel secondo giro Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel per il primo assolo dell’anno Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: partenza alle 15.00, Van der Poel per il primo sigillo dell’anno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia della vittoria di Capodanno, gara alle 15.00; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: inizia la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:56 Curiosità per la presenza del belga Gianni Veermersch, ottimo ciclista su strada, Campione del Mondo ... oasport.it LIVE BAAL! Mathieu Van der Poel a caccia di vittoria anche al primo dell'anno. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Il Kerstperiode non si ferma e c'è anche il cross del primo dell'anno. eurosport.it

LIVE X2O TROFEE! Sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell'Azencross di Loenhout. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ultime fatiche dell'anno per quanto riguarda Mathieu van der Poel e Wout van Aert. eurosport.it

Ciclocross, stagione finita per Laurens Sweeck dopo la caduta all’X2O Trofee di Loenhout: il belga era il leader di Coppa del Mondo x.com

Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.