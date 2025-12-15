Valditara rivendica il ritorno allo studio del latino e della memoria | L’identità culturale non è una parolaccia un popolo senza radici non ha futuro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sottolinea l'importanza del ritorno allo studio del latino e della memoria nella scuola italiana, affermando che l'identità culturale è fondamentale per il futuro di un popolo. Durante l'evento di Atreju a Roma, ha illustrato la sua visione di una riforma scolastica focalizzata sul recupero delle radici culturali occidentali.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato sabato al palco di Atreju, a Roma, la propria visione della riforma scolastica centrata sul recupero dell'identità culturale occidentale.