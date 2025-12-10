Cucina italiana patrimonio Unesco Lollobrigida rivendica il risultato | Celebra la forza della nostra identità nazionale

L'inserimento della cucina italiana nel patrimonio UNESCO rappresenta un riconoscimento globale della sua importanza culturale e storica. Lollobrigida celebra questo risultato come una vittoria per l'identità nazionale, suscitando reazioni di entusiasmo e consenso tra istituzioni e opposizioni. Un traguardo che rafforza il valore della tradizione gastronomica italiana nel mondo.

La cucina italiana diventata patrimonio Unesco fa registrare un coro unanime di entusiasmo e di reazioni positive che abbraccia le istituzioni e coinvolge anche le opposizioni. Un riconoscimento che premia la costanza del lavoro del governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida e che è stato evidenziato dal presidente Meloni. Lollobrigida: “Un premio alla nostra identità”. “ Questo riconoscimento celebra la forza della nostra cultura che è identità nazionale, orgoglio e visione – ha detto Lollobrigida – La cucina italiana è il racconto di tutti noi, di un popolo che ha custodito i propri saperi e li ha trasformati in eccellenza, generazione dopo generazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

