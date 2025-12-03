Inter Giovane piace anche alla Roma | cosa cambia tra gennaio e giugno | CMIT

Inter e Roma, l’affare si può chiudere anche a gennaio, possibile via libera per l’attaccante già nelle prossime settimane, alle condizioni giuste. Finito concretamente nel mirino dei nerazzurri anche su indicazione di Cristian Chivu, Giovane ha calamitato su di sé anche le attenzioni di altre squadre, italiane ( Atalanta, Milan e Napoli ) e straniere. Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa succede a gennaio (Foto generata con IA) – AnsaCalciomercato.it Dopo aver fortemente voluto la Serie A, accettando anche di non giocare praticamente mai per un’intera stagione al Corinthians pur di mantenere la parola data al Verona, il 22enne brasiliano anche in caso di cessione proverà a dare priorità all’Italia dove ha diversi ammiratori, compreso Frederic Massara. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT

Scopri altri approfondimenti

CorSport - L’Inter ha puntato il giovane terzino destro Palestra: il club nerazzurro sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni del classe 2005. Per lasciarlo partire, però, l’Atalanta chiederebbe una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. - facebook.com Vai su Facebook

Continuano sempre più insistenti le voci su Giovane e l'Inter. Il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono già squadre interessate già a gennaio ma che proveranno a bloccarlo per giugno. L'Inter è sicuramente una squadra su cui stare a Vai su X

Calciomercato, le news per gennaio: Roma su Zirkzee, Milan su Pellegrino. L'Inter vira su Palestra vice Dumfries, Napoli su Frattesi, la Juve ha il sogno Hojbjerg - Cinque squadre vicinissime in testa alla classifica: hanno delle lacune da colmare e sono già al lavoro per il mercato di gennaio ... Come scrive corriere.it

Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Scrive sport.virgilio.it

Scambio con la Roma e addio Inter: ha stregato la Serie A - Dopo aver raggiunto la vetta della classifica a braccetto prima della sosta per il campionato, Roma e Inter nel weekend torneranno in campo in Serie A rispettivamente contro la Cremonese e contro il ... Scrive asromalive.it

Mercato, la Roma accelera per Zirkzee. Inter, Gila per la difesa - Giallorossi e nerazzurri al lavoro per rinforzarsi. Secondo repubblica.it

Moretto: “Giovane all’Inter a gennaio? Ho verificato con i diretti interessati e vi dico che…” - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Giovane, obiettivo di mercato in attacco dell'Inter ... Da msn.com

Ederson, Inter e Atalanta si parlano: il mercato può chiudersi col botto. E piace anche O'Riley... - Manu Koné è stato qualcosa in più di un fuoco di Ferragosto: a patto che la Roma chiarisca le proprie idee dopo aver aperto e chiuso la porta nel giro di poche ore, un’offerta da 40- Scrive tuttosport.com