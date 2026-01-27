Forti perturbazioni in arrivo pioggia e neve anche a bassa quota | dove e quando torna il maltempo
Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento del tempo da mercoledì 28 gennaio, con piogge diffuse e nevicate anche a bassa quota in Piemonte. Il maltempo interesserà principalmente le zone tirreniche e le Alpi, portando condizioni meteorologiche avverse fino alla fine della settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la sicurezza e pianificare eventuali spostamenti.
Da mercoledì 28 gennaio e fino a fine settimana il maltempo non lascerà l’Italia con piogge diffuse, che interesseranno soprattutto le zone tirreniche, e nevicate abbondantisulle Alpi, fino a bassa quota in Piemonte.🔗 Leggi su Fanpage.it
