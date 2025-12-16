Meteo neve in arrivo anche a bassa quota sull'Italia | quando nevicherà e dove

Un fronte di maltempo interesserà l'Italia nei prossimi giorni, portando pioggia e neve a bassa quota. Tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono previste nevicate fino a 300 metri sulle Alpi, con condizioni meteorologiche instabili che coinvolgeranno diverse regioni del paese.

Pioggia e maltempo caratterizzeranno il tempo tra martedì 16 dicembre mercoledì 17 dicembre con neve attesa fino ai 300 metri sulle Alpi. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica e dell'irruzione sullItalia di correnti fredde di origine polare.

