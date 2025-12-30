Estorsione e intestazione fittizia cadono le accuse | assolto Iavarone

Fabio Iavarone, 45 anni di Salerno, è stato assolto da tutte le accuse che lo coinvolgevano in un’indagine della procura antimafia. Le accuse di estorsione aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori sono state revocate, portando alla sua piena assoluzione. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, segnando la fine di un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Cadono tutte le accuse per Fabio Iavarone, il 45enne di Salerno che - circa due anni fa - fu coinvolto in un'indagine della procura Antimafia con accuse quali estorsione aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. Nei giorni scorsi, il collegio del Tribunale di Salerno -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Estorsione e intestazione fittizia, cadono le accuse: assolto Iavarone Leggi anche: Registro tumori, cadono le accuse: l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni Leggi anche: Fine del processo Gotha: Giorgio De Stefano assolto dalla Cassazione, cadono le accuse Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Estorsione e intestazione fittizia, cadono le accuse: assolto Iavarone. Intestazione fittizia di beni e riciclaggio, arresti tra gli Amato-Pagano: coinvolti anche imprenditori - Sono 11 le persone arrestate in seguito all'ordinanza emessa dalla Direzione Investigativa Antimafia: gli indagati avrebbero agito per agevolare il clan ... internapoli.it

Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti - Cinquanta le persone arrestate, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ... adnkronos.com

Antimafia: droga ed estorsioni, 50 provvedimenti restrittivi a Palermo - Sono 50 i provvedimenti restrittivi eseguiti oggi dai poliziotti della questura di Palermo a carico di altrettante persone, ritenute per motivi diversi responsabili dei reati di associazione per ... poliziadistato.it

In corso a Palermo una maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La Polizia sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.