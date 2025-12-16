Firenze Massimo Sestini racconta le sue ' Fotografie impossibili' al teatro Niccolini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 dicembre alle ore 18, al teatro Niccolini di Firenze, Massimo Sestini presenta il suo progetto 'Fotografie Impossibili'. Un appuntamento dedicato alla scoperta delle sue immagini più sorprendenti e affascinanti, che catturano momenti unici e irreali, sfidando le convenzioni della fotografia tradizionale.

firenze massimo sestini racconta le sue fotografie impossibili al teatro niccolini

© Lanazione.it - Firenze, Massimo Sestini racconta le sue 'Fotografie impossibili' al teatro Niccolini

Firenze, 16 dicembre 2025 - Si intitola ' Fotografie Impossibili' l'incontro speciale con Massimo Sestini al teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3) che si terrà il 20 dicembre alle ore 18.30. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail a: [email protected]. Massimo Sestini è maestro della fotografia aerea e uno dei fotoreporter italiani più riconosciuti a livello internazionale. Conduce l'incontro il direttore del corriere fiorentino Roberto de Ponti e introdurrà il giornalista e scrittore Benedetto Ferrara. Dalle immagini scattate da elicotteri alle immersioni sotto il ghiaccio, dalle grandi cronache italiane agli scoop che hanno fatto il giro del mondo, Sestini racconta come nasce una fotografia quando tutto sembra impossibile. Lanazione.it

Indispensabili infermieri, il Covid visto da Massimo Sestini

Video Indispensabili infermieri, il Covid visto da Massimo Sestini
La pagina raccoglie notizie e link utili provenienti da testate diverse online.

firenze massimo sestini raccontaFirenze, Massimo Sestini racconta le sue 'Fotografie impossibili' al teatro Niccolini - Si intitola ' Fotografie Impossibili' l'incontro speciale con Massimo Sestini al teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3) che si terrà il 20 dicembre alle ore 18. lanazione.it

firenze massimo sestini raccontaDa Massimo Sestini a David Khrikuli, quattro esperienze con Firenze On Stage - Il mese di dicembre si tinge di note e di teatro grazie a Firenze On Stage, che invita tutti a vivere quattro appuntamenti davvero speciali nello storico Teatro Niccolini di ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.