Firenze Massimo Sestini racconta le sue ' Fotografie impossibili' al teatro Niccolini
Il 20 dicembre alle ore 18, al teatro Niccolini di Firenze, Massimo Sestini presenta il suo progetto 'Fotografie Impossibili'. Un appuntamento dedicato alla scoperta delle sue immagini più sorprendenti e affascinanti, che catturano momenti unici e irreali, sfidando le convenzioni della fotografia tradizionale.
Firenze, 16 dicembre 2025 - Si intitola ' Fotografie Impossibili' l'incontro speciale con Massimo Sestini al teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3) che si terrà il 20 dicembre alle ore 18.30. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail a: [email protected]. Massimo Sestini è maestro della fotografia aerea e uno dei fotoreporter italiani più riconosciuti a livello internazionale. Conduce l'incontro il direttore del corriere fiorentino Roberto de Ponti e introdurrà il giornalista e scrittore Benedetto Ferrara. Dalle immagini scattate da elicotteri alle immersioni sotto il ghiaccio, dalle grandi cronache italiane agli scoop che hanno fatto il giro del mondo, Sestini racconta come nasce una fotografia quando tutto sembra impossibile. Lanazione.it
