Firenze attribuisce il Fiorino d’oro a Ferruccio Ferragamo in riconoscimento della sua candidatura alla presidenza del Polimoda, evidenziando l’importanza della città nel panorama della moda e dell’eccellenza artigianale italiana.

FIRENZE – La città di Firenze conferirà il Fiorino d’oro, massima onorificenza, a Ferruccio Ferragamo. Ad annunciarlo la sindaca Sara Funaro nel giorno in cui Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente del Polimoda, succedendo proprio a Ferragamo che ha guidato la scuola fiorentina per 20 anni. “Desidero fare i complimenti e gli auguri di buon lavoro a Ricci – dichiara in una nota Funaro -. Allo stesso tempo voglio esprimere il più sentito ringraziamento a nome di Firenze a Ferruccio Ferragamo per l’impegno, la visione e lo straordinario lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Istituto: proprio per questi vent’anni nel ruolo di presidente, l’amministrazione comunale gli conferirà il Fiorino d’oro”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Funaro: “Fiorino d’oro di Firenze a Ferruccio Ferragamo per la presidenza del Polimoda”

