Da Ladispoli al Palazzo Vecchio di Firenze Marco Milani conquista il Fiorino d’Oro con I signori del buio

Da Ladispoli al Palazzo Vecchio di Firenze, Marco Milani si aggiudica il Fiorino d’Oro con il suo libro

Ladispoli, 10 dicembre 2025 – Una serata ricca di emozioni ed eccellenze culturali si è conclusa il 6 dicembre con l'annuncio del vincitore del prestigioso " Fiorino d' Oro" alla 42ª dizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive sezione D – Narrativa edita. Marco Milani, scrittore pluripremiato legato al territorio di Ladispoli e figura di spicco nel panorama letterario italiano, ha conquistato la giuria e il pubblico con il suo ultimo capolavoro, " I signori del buio ". La trama. Il romanzo, pubblicato lo scorso maggio, affronta un tema complesso e controverso attraverso una trama avvincente e personaggi magistralmente delineati.