La sessione di mercato della Fiorentina si sta concentrando sulle uscite, mentre la squadra prepara il rinforzo difensivo atteso. La giornata ha visto movimenti significativi, in un contesto di attenta pianificazione strategica per rafforzare la rosa e migliorare le prospettive stagionali.

Firenze, 27 gennaio 2026 - In attesa del tanto invocato rinforzo difensivo, il mercato della Fiorentina ha comunque vissuto una giornata importante sul fronte delle uscite. Tra indiscrezioni e trattative concrete, qualcosa si è mosso, a partire dal futuro di Moise Kean, tornato nel mirino dell’ Al-Hilal secondo le ultime voci provenienti dall’Arabia Saudita, con Simone Inzaghi che tornerebbe volentieri alla carica. Per il momento una richiesta di informazioni, non c'è alcuna trattativa in corso. Chi è fuori dal progetto. Le operazioni più avanzate riguardano soprattutto i giocatori fuori dal progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Occhio a Fortini, la Roma spinge. Voci arabe su Kean

La Fiorentina continua a definire il proprio mercato, con l'arrivo di Jack Harrison e altre operazioni in corso.

La Fiorentina prosegue il mercato con diversi movimenti in corso, tra nuovi arrivi e partenze.

