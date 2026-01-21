Il funerale di Giuseppe Commisso, figlio del presidente Joseph Commisso, si è svolto recentemente. Il padre, noto per aver rilevato la Fiorentina nel 2019, considerava il club un simbolo di identità e comunità per Firenze. In questa occasione, sono stati ricordati i valori e l’impegno di Giuseppe, che ha condiviso il legame della famiglia con la squadra e la città. Un momento di riflessione sulla passione e l’eredità lasciata da Commisso nel mondo del calcio.

NEW YORK – “Molti di voi conoscono mio padre per il suo ingresso nel mondo del calcio. Nel 2019 ha rilevato la Fiorentina, storico club di Firenze. Ha investito nel futuro del club, ossia della Fiorentina, costruendo il Viola Park, uno dei centri sportivi più grandi d’Europa, dove far crescere i giovani calciatori”. Lo ha detto Giuseppe Commisso, figlio di Rocco Commisso, nel corso del funerale alla St. Patrick’s Cathedral, sulla Fifth Avenue, a New York. “Mio padre amava Firenze, la sua storia, la sua bellezza e la sua gente -ha aggiunto Joseph Commisso. Credeva che un club di calcio fosse più delle vittorie e delle sconfitte, fosse identità e comunità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Funerale di Commisso, il figlio Giuseppe: "Mio padre credeva nella Fiorentina come identità e comunità"

