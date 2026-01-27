Fiorentina Giuseppe Commisso prende il posto del padre | è il nuovo presidente del club

La nomina di Giuseppe Commisso come nuovo presidente della Fiorentina rappresenta un passaggio importante per il club toscano, segnando una fase di continuità e rinnovamento. Questa scelta riflette l’obiettivo di consolidare la posizione della squadra nel panorama calcistico italiano e internazionale, mantenendo saldi i valori storici del club.

La notizia della nomina di Giuseppe Commisso alla presidenza della Fiorentina segna un momento di profonda trasformazione e, al contempo, di assoluta continuità per il club toscano. Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, avvenuta lo scorso 16 gennaio, l’intero ambiente sportivo si interrogava su quale sarebbe stata la direzione intrapresa dalla proprietà. La decisione ufficiale del Consiglio di Amministrazione non si è fatta attendere, individuando nel figlio del compianto patron la figura ideale per raccogliere il testimone. Questa scelta non rappresenta soltanto un passaggio burocratico o una successione dinastica, ma riflette la ferma volontà di mantenere intatto il legame tra la famiglia Commisso e la città di Firenze, garantendo quella stabilità finanziaria e progettuale che ha caratterizzato gli ultimi anni della gestione viola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

