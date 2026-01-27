Fiorentina | Giuseppe Commisso nuovo presidente Il forza viola in Duomo ha conquistato i tifosi Catherine nel Cda

La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina rappresenta una nuova fase per il club. La sua presenza e i discorsi pronunciati nel Duomo di Firenze hanno rafforzato il legame con i tifosi, evidenziando un impegno rinnovato per il futuro della squadra. La sua leadership potrebbe portare stabilità e nuovi stimoli, contribuendo alla crescita della società e del calcio locale.

FIRENZE – Il suo “forza viola” pronunciato ieri sera, 26 gennaio 2026, nel Duomo di Firenze, ha conquistato i tifosi. E quasi a dar seguito a quel grido pronunciato in un momento di dolore, durante la messa in suffragio del padre Rocco, Giuseppe Commisso, è stato nominato dal Cda presidente della Fiorentina. Nel consiglio entra anche sua madre Catherine. L’annuncio ufficiale attraverso un comunicato della Fiorentina: “Acf Fiorentina annuncia che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Durante la messa in suffragio al Duomo di Firenze, Giuseppe Commisso ha rivolto un messaggio ai tifosi della Fiorentina, affermando: “Forza viola, resteremo.

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, succedendo al padre Rocco.

Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe; La Fiorentina dopo Commisso: lo sbarco di Paratici e il timone saldo fra la famiglia e il Dg Ferrari; Fiorentina: Giuseppe Commisso nuovo vicepresidente e ad di Mediacom. La nomina decisa dal Cda. La messa per Rocco; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso.

Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina, la nomina del cdaL’annuncio della società viola dopo la riunione del consiglio di amministrazione ... msn.com

La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padreACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Societa si e riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. sportmediaset.mediaset.it

Giuseppe B. Commisso’s eulogy for his father Rocco B. Commisso - facebook.com facebook

Il presidente Giuseppe Corrado ha ricordato Rocco Commisso prima della messa in suffragio del presidente della Fiorentina nel Duomo di Firenze. x.com