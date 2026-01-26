Durante la messa in suffragio al Duomo di Firenze, Giuseppe Commisso ha rivolto un messaggio ai tifosi della Fiorentina, affermando: “Forza viola, resteremo. Ciao babbo”. Le sue parole, pronunciate dal pulpito, hanno rappresentato una promessa di continuità e dedizione, in un momento di grande emozione per la comunità viola.

Al culmine di un momento di grande commozione, dal pulpito dell’altar maggiore del Duomo, Giuseppe Commisso, figlio di Rocco, alla fine della messa in suffragio, ha pronunciato poche parole in italiano ma più forti di ogni proclama: “Forza viola, resteremo, ciao babbo”. Scatenando l’ovazione popolare sotto la volta maestosa della Cupola del Brunelleschi. In piedi la mamma, Catherine che, pochi istanti prima di lui aveva comunque dato la notizia: “Noi, la famiglia, continueremo le attività di Rocco”. Battimani dei calciatori viola, con l’allenatore, Paolo Vanoli, in prima fila insieme a De Gea, Mandragora e Dodò, brasiliano cattolico, intervenuto recitando l’invocazione – “Ascoltaci o Signore!” – nella messa celebrata dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Giuseppe Commisso e la promessa dall’altare del Duomo: “Forza viola, resteremo. Ciao babbo”

Approfondimenti su giuseppe commisso

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una cerimonia in Duomo, un momento di riflessione e rispetto per il presidente della Fiorentina.

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

Ultime notizie su giuseppe commisso

