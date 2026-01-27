Fiorentina Giuseppe Commisso è il nuovo presidente

La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina segna un nuovo capitolo per il club. Succede al padre Rocco, recentemente scomparso, portando avanti la gestione familiare e la tradizione sportiva. Questa transizione ufficializza il ruolo di Commisso nel futuro della squadra e delle sue attività, mantenendo un legame forte con la storia del club e con i tifosi.

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, subentrando al padre Rocco, il magnate italo-americano morto il 16 gennaio scorso a New York all’età di 76 anni. La decisione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione del club, riunitosi il 27 gennaio a Firenze, che ha ufficializzato il passaggio di consegne alla guida della società viola. Commisso jr., già coinvolto in precedenza nella governance del club, assume così la massima carica dopo anni di presenza nei vertici dirigenziali. Giuseppe Commisso: «Seguirò le orme di mio padre». Nel corso della stessa riunione il Cda ha confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari come direttore generale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

