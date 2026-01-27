Fiorentina è ufficiale | Giuseppe Commisso è il nuovo presidente

La Fiorentina annuncia ufficialmente Giuseppe Commisso come nuovo presidente del club, dopo la scomparsa di Rocco Commisso. Questa nomina segna un importante passaggio per la gestione e il futuro della squadra, mantenendo saldo il legame con la famiglia Commisso. La società si prepara a un nuovo capitolo con una guida familiare e stabile.

Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, la Fiorentina volta pagina. È infatti ufficiale la nomina di Giuseppe Commisso come nuovo presidente del club. “ACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente - si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Giuseppe Commisso

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, succedendo al padre Rocco.

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale in memoria di Rocco Commisso, sottolineando l’intenzione di rispettare gli impegni sportivi previsti nel weekend.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giuseppe Commisso

Argomenti discussi: Il messaggio di Catherine e Giuseppe Commisso dopo Bologna-Fiorentina -; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; Morto Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina; La chiamata di Catherine e Giuseppe Commisso dopo Bologna-Fiorentina: Rocco sarebbe stato orgoglioso.

Fiorentina, è ufficiale: Giuseppe Commisso è il nuovo presidenteContinueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club ha detto Giuseppe Commisso nel primo discorso da nuovo presidente viola ... firenzetoday.it

Giuseppe B. Commisso nominato nuovo presidente della Fiorentina: È un grande onoreLa Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha annunciato la nomina di Giuseppe B. Commisso come nuovo presidente del club dopo la scomparsa del padre Rocco. Questo il comunicato ... firenzeviola.it

Giuseppe B. Commisso’s eulogy for his father Rocco B. Commisso - facebook.com facebook

Il presidente Giuseppe Corrado ha ricordato Rocco Commisso prima della messa in suffragio del presidente della Fiorentina nel Duomo di Firenze. x.com