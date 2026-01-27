Fiorentina-Como probabili formazioni e tv

La partita tra Fiorentina e Como, prevista questa sera alle 21 su Italia 1, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre. La Fiorentina, reduce da una sconfitta casalinga e in zona retrocessione, cerca di risollevarsi in una sfida secca di Coppa Italia. In questo confronto, le formazioni e le strategie saranno decisive per il prosieguo della competizione e il morale delle squadre.

Firenze, 27 gennaio 2026 – In un momento delicatissimo in campionato ( sconfitta casalinga con il Cagliari e terzultimo posto in classifica), la Fiorentina si trova a dover affrontare la Coppa Italia con sfida secca, stasera alle 21 (diretta tv su Italia 1), con il Como. Scontato un ampio turnover da parte di mister Vanoli, in vista della delicata trasferita di Napoli (sabato 31 gennaio alle 18), ma bisogna onorare l'impegno in Coppa Italia ed evitare brutte figure, oltretutto contro una squadra in forma che segna tanto, subisce poco e gioca un gran bel calcio. In attacco, con Kean ancora infortunato) dovrebbe toccare a Fabbian, per far rifiatare Piccoli in vista del Napoli.

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri; 14 Nicolussi C.; 17 Harrison, 4 Brescianini, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson; 80 Fabbian.

