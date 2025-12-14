fiorentina verona scontro salvezza probabili formazioni e tv

La sfida tra Fiorentina e Verona rappresenta un'importante battaglia per la salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali. La partita, in programma il 14 dicembre 2025, mette di fronte la penultima contro l'ultima in classifica, offrendo un'occasione cruciale per migliorare le proprie sorti nella stagione.

Firenze, 14 dicembre 2025 – L’ultima (la Fiorentina con 6 punti) contro la penultima (il Verona a 9 punti): questa è la classica sfida salvezza. Fischio d’inizio alle 15, diretta tv su Dazn. Anche se siamo alla 15esima giornata e il tempo per recuperare teoricamente ci sarebbe, è già una partita da dentro o fuori, vietato sbagliare. Oltretutto, la Fiorentina deve ancora vincere la sua prima partita in campionato. Dopo aver toccato il fondo in casa del Sassuolo, è arrivato il successo in Conference League ha riportato un mezzo sorriso in casa viola e da qui deve ripartire (anzi, partire) la rimonta viola. Sport.quotidiano.net

