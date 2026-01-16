La Fiorentina valuta le condizioni di Kean, ancora in dubbio per la partita contro il Bologna, mentre Solomon e Brescianini sono confermati in campo dall'inizio. L'attaccante, non presente negli allenamenti di gruppo, prosegue un percorso di recupero personalizzato a causa di un problema alla caviglia. La rosa viola si prepara alla sfida con attenzione alle condizioni fisiche dei propri giocatori, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla valutazione medica.

FIRENZE – Allarme nella Fiorentina per le condizioni fisiche di Moise Kean. L’attaccante oggi, 16 gennaio 2026, non si è allenato in gruppo seguendo, come sta avvenendo da qualche giorno, un programma di lavoro personalizzato con l’obiettivo di un pieno recupero da un problema ad una caviglia che si trascina da fine 2025. Quasi certo, invece, l’impiego dall’inizio della partita per Solomon e Brescianini. Per Kean sarà decisiva la rifinitura di domani per capire se sarà convocato per il match di domenica in casa del Bologna. Sicuramente non saranno a disposizione Lamptey, Sabiri, oltre a Richardson e Kouame che sono sul mercato, mentre è in forte dubbio Dzeko che dopo l’infortunio di quasi due settimane fa non si è mai allenato in gruppo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina: Kean in dubbio per Bologna. Solomon e Brescianini in campo dall'inizio

