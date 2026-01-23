Pattinaggio sul ghiaccio, amori e rivalità: la nuova serie Netflix è un comfort show dal sapore anni '90, capace per questo di coccolare gli spettatori. In streaming. Ve lo ricordate quel periodo in cui impazzavano film sulla danza come Honey e Save the Last Dance? Ecco, la nuova serie Netflix Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio si iscrive perfettamente in quel filone. Punta però l'obiettivo sul pattinaggio artistico e agonistico per una storia familiare, romantica e adolescenziale che tempo addietro avrebbe potuto tranquillamente riempire i pomeriggi di Italia1. Tanti personaggi e storyline per un intrattenimento semplice ma tenero, alla scoperta dei propri limiti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Finding Her Edge, recensione: una rom-com tra Cenerentola e Ice Princess

Duelling rallies planned in Minneapolis as ICE keeps area on edgeA Minneapolis si preparano due comizi in un contesto di tensione crescente, dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un agente federale.

Merv: un amore in crisi e un cane depresso in una prevedibile rom-com – RecensioneIn questa prevedibile rom-com, Merv, un terrier affettuoso, attraversa una crisi emotiva che lo porta a perdere la sua energia e vitalità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La serie perfetta da guardare durante le Olimpiadi è Finding Her Edge (in arrivo anche il libro); Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, la nuova serie romantica di Netflix: trailer e quando esce; Le serie e i film da vedere su Netflix questo weekend; Finding Her Edge di Netflix si basa su un libro? La verità sulla storia.

Finding Her Edge, recensione: una rom-com tra Cenerentola e Ice PrincessPattinaggio sul ghiaccio, amori e rivalità: Finding Her Edge è un comfort show dal sapore anni '90, capace per questo di coccolare gli spettatori. In streaming su Netflix. movieplayer.it

Finding Her Edge, dal 22 gennaio su NetflixFinding Her Edge serie tv dal 22 gennaio su Netflix con tutti gli episodi. La nuova serie romantica sul ghiaccio. tvserial.it

Finding Her Edge, la nuova serie tratta dai romanzi di Jennifer Iacopelli su tre sorelle eredi di una dinastia di pattinatori in declino è ufficialmente disponibile su Netflix. x.com

La mia ossessione da ieri Finding Her Edge su Netflix! Ho pattinato per diversi anni, quindi il pattinaggio artistico mi appassiona da sempre… questa serie pura magia Chi l’ha già vista Raccontatemi tutto… no spoiler #Netflix #PattinaggioArtistic - facebook.com facebook