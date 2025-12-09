La nave da crociera Seven Seas Prestige™ varata alla Fincantieri di Marghera

Fincantieri ha celebrato il varo di Seven Seas Prestige™ al cantiere di Marghera, nuovo traguardo nel settore delle crociere ultra-lusso. Si tratta della prima di due unità di nuova generazione che il gruppo sta costruendo per Regent Seven Seas Cruises®, la cui consegna è prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

