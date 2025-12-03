Arresto Cuffaro Ida Carmina M5S | La Sicilia ostaggio di scandali e malaffare
"La Sicilia è ostaggio di scandali, inchieste e malaffare. In un Paese normale saremmo già ai titoli di coda". Così la deputata Ida Carmina (M5S) dopo la convalida degli arresti per l’ex presidente Totò Cuffaro e alcuni dirigenti sanitari, nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi pilotati. "Non è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
