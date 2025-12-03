Arresto Cuffaro Ida Carmina M5S | La Sicilia ostaggio di scandali e malaffare

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Sicilia è ostaggio di scandali, inchieste e malaffare. In un Paese normale saremmo già ai titoli di coda". Così la deputata Ida Carmina (M5S) dopo la convalida degli arresti per l’ex presidente Totò Cuffaro e alcuni dirigenti sanitari, nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi pilotati. "Non è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

arresto cuffaro ida carmina m5s la sicilia ostaggio di scandali e malaffare

© Agrigentonotizie.it - Arresto Cuffaro, Ida Carmina (M5S): "La Sicilia ostaggio di scandali e malaffare"

Contenuti che potrebbero interessarti

Appalti truccati, Dda Palermo ha chiesto l'arresto di Cuffaro - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - Riporta ansa.it

Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Arresto Cuffaro Ida Carmina